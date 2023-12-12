تراند اليوم : بالفيديو.. مرزوق الغانم‬⁩ لـ"وزير الدفاع ⁧‫أحمد الفهد"‬⁩: أعلى مافي خيلك اركبه...أنا دخلت ثوبي نظيف وبطلع ثوبي نظيف

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عضو مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وهو يتحدث عن وزير الدفاع أحمد الفهد بعد التحقيق في قضية صندوق الجيش.

وقال الغانم في جلسة مجلس الأمة : في التحقيق بصندوق الجيش ليش تسألون عن مرزوق أو أخوه خالد وبعدين ليش الضرب والشتائم للمواطن.

وتابع: يا وزير الدفاع لا تزايد علينا في قضية صندوق الجيش فنيابة الأموال العامة تقوم بدورها وسبقها في ذلك المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وأضاف : شلون لجنة التحقيق تاخذ تعليماتها من وزير الدفاع مع إنه المتهم الرئيسي وحتى هناك من يتداول أنه لا يمكن لأي أحد في الوزارة القيام بما قام به دون تعليمات من وزير الدفاع.