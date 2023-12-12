شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة تفقدية بالرياض.. النائب العام يؤكد على إنجاز قضايا الموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بجولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة الرياض.



كما أكد مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.

جاء ذلك خلال جول تفقدية للنائب العام، تفقدية للنيابة العامة بمنطقة الرياض اليوم الاثنين، إذ التقى برؤساء نيابات مدينة الرياض وأعضاء نيابات المنطقة ومنسوبيها.

اهتمام القيادة

وأشار "المعجب" لما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة - أيدهم الله - وتأكيدهم المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها خدمتهم والسهر على راحتهم وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع كافة القطاعات العدلية والأمنية وغيرها.

الجدير بالذكر أن النائب العام يقوم بشكل دوري بزيارة تفقدية للنيابات العامة بمناطق ومحافظات المملكة للوقوف على جاهزيتها ولقاء منسوبيها والمستفيدين من خدماتها والاستماع لطلباتهم الجزائية وشكاواهم إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة في هذا الصدد.