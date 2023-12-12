شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية بـ"التدريب التقني" اليوم.. شروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب التقديم لبرنامج (اللغة الإنجليزية) لخريجي مرحلة الدبلوم من الكليات التقنية للبنين والبنات.

يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء، وينتهي الخميس 1/ 6/ 1445

سيكون التدريب لمدة 18 أسبوع عن بعد خلال الفترة الصباحية أو المسائية، مع مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون خريج دبلوم الكلية التقنية فقط.

ألا يكون خريجًا أو مستمرًا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.

أن يكون لائقًا طبيًا.

عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

ألا يكون قد طوي قيده أو مفصولًا تدريبيًا في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

ألا يكون مفصولًا تأديبيًا من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

ستتم المفاضلة بين المرشحين وفق النسبة الموزونة (معدل دبلوم الكلية التقنية 70%) و(حداثة التخرج 30%).

يمكن التقديم من خلال هذا الرابط.