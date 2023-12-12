شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتجاوز 29 ألف ساعة تطوعية بنوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية التطوُّع خلال شهر نوفمبر لهذا العام 2023، حيث بلغ عدد المتطوعين 3472 متطوّعًا ومتطوّعة، وعدد الساعات التطوعية 29,271 ساعة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 5239 مستفيد.

كما نفذ فرع الهيئة عددًا من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات، شملت الكادر الطبي التطوعي في تخصصات أبرزها استشاري، وطبيب عام، وصيدلي، وتمريض، وطب الطوارئ.

حملات وفرص تطوعية متنوعة

وشاركت إدارة التطوع في عددًا من الحملات التوعوية في عددٍ من الأماكن ذات الكثافة البشرية، كما وفرت الهيئة 269 فرصة تطوعية، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

وأكّد مديرُ عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الهيئة تقدّم عديدا من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها المجال الصحي، والإنساني، والرياضي، والبيئي، والتوعوي، ونحرص في منطقة مكة المكرمة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم عديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

مشيرًا إلى أن الهيئة ترحب باستقطاب المتطوعين من سكان المنطقة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.