شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتعريف ذوي الإعاقة بنظام العمل السعودي في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب عمل الجبيل بالتعاون مع جمعية "إرادة" بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة ورشة عمل بعنوان (نظام العمل السعودي).

وتهدف الورشة إلى تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وواجباتهم في بيئة العمل، وتعزيز الوعي لديهم بنظام العمل السعودي.

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نشر الوعي والثقافة لبيئة عملية سليمة

وأكد مدير المكتب مطلق القحطاني ضرورة استمرار هذه الورش لنقل المعرفة ونشر ثقافة الوعي للوصول لبيئة عمل سليمة، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل مبادرات الثقافة العمالية.

وتضمنت الورشة عدة محاور منها: مسببات الخلافات العمالية وواجبات العمال وقواعد التأديب في بيئة العمل، والإجراءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل من إنذار أو وغرامة وعقود العمل والإجازات.

وشارك في الورشة عدد من ذوي الإعاقة من مختلف الفئات، حيث أبدوا سعادتهم بتنظيم هذه الورشة التي ساهمت في تعريفهم بنظام العمل السعودي وحقوقهم وواجباتهم في بيئة العمل.