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ورشة لتعريف ذوي الإعاقة بنظام العمل السعودي في الجبيل

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أحمد المسري - الجبيل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظم مكتب عمل الجبيل بالتعاون مع جمعية "إرادة" بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة ورشة عمل بعنوان (نظام العمل السعودي).

وتهدف الورشة إلى تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وواجباتهم في بيئة العمل، وتعزيز الوعي لديهم بنظام العمل السعودي.

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خلال الورشة - اليوم
خلال الورشة - اليوم

نشر الوعي والثقافة لبيئة عملية سليمة

وأكد مدير المكتب مطلق القحطاني ضرورة استمرار هذه الورش لنقل المعرفة ونشر ثقافة الوعي للوصول لبيئة عمل سليمة، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل مبادرات الثقافة العمالية.

خلال الورشة - اليوم

وتضمنت الورشة عدة محاور منها: مسببات الخلافات العمالية وواجبات العمال وقواعد التأديب في بيئة العمل، والإجراءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل من إنذار أو وغرامة وعقود العمل والإجازات.

وشارك في الورشة عدد من ذوي الإعاقة من مختلف الفئات، حيث أبدوا سعادتهم بتنظيم هذه الورشة التي ساهمت في تعريفهم بنظام العمل السعودي وحقوقهم وواجباتهم في بيئة العمل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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