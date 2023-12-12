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الوفد الوزاري للقمة العربية الإسلامية يصل جنيف للتباحث حول غزة

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اليوم - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة إلى مدينة جنيف السويسرية في محطته التاسعة.

This is a Twitter Status | المحطة التاسعة.. وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة يصل إلى مدينة جنيف السويسرية This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@KSAMOFA)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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