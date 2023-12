شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الوزاري للقمة العربية الإسلامية يصل جنيف للتباحث حول غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة إلى مدينة جنيف السويسرية في محطته التاسعة.

#جنيف | المحطة التاسعة.. وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة يصل إلى مدينة جنيف السويسرية pic.twitter.com/P2vb0I5OqM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 12, 2023

