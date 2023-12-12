انت الان تتابع "أشتية": خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة لا تزال قائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الثلاثاء)، من أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا تزال قائمة.

وأوضح "أشتية" خلال اجتماع لمجلس الوزراء في رام الله، أن قوات الاحتلال دفعت الناس من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، ثم بدأت القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح؛ لدفع الناس جميعًا نحو رفح.

وأضاف أنه لا مكان آمنًا في غزة، و"إسرائيل" تجعل من غزة مكانًا غير قابل للحياة، ولكن لا مكان لنا إلا وطننا وأرضنا، نحن منها ونحن لها.

ولفت إلى أنه دون استعادة الفلسطيني لأرضه لن تنعم "إسرائيل" بالسلام، وعلى "إسرائيل" أن تفهم فقط أن الأرض مقابل السلام هو الحل، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الحل، والاعتراف بفلسطين هو الحل، ووقف القتل هو الحل.

وقال "أشتية": "إن نظرية إسرائيل اليوم القائمة على اقتلوهم قبل أن يقتلوكم، هذا استمرار في الإجرام، وشيطنة الفلسطيني هي لتبرير القتل، والاتهامات التي توجه لشعبنا، هي لخلق تعاطف مع المجرم على حساب الضحية".