صافرة الأمريكية "توري بينسو" تضبط مواجهة "الاتحاد" أمام "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي.. في افتتاح كأس العالم للأندية

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها محافظة جدة خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري، حتى 22 من الشهر ذاته.

وضمّت القائمة خمسة حكام رئيسين، وكل حكم رئيس يرافقه مساعدان، إضافة إلى ثمانية حكام في غرفة VAR؛ وهم: السعودي محمد الهويش، والبولندي شيمون مارتشينياك، والكونغولي جان جاك ندالانجامبو، والفنزويلي خيسوس فالنزويلا، والأمريكية توري بينسو، التي تقود طاقمًا نسائيًّا كاملًا من المساعدين وحكم تقنية الفيديو في مواجهة فريق "الاتحاد" الأول لكرة القدم، اليوم، أمام "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي.

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