مفوض عام "الأونروا": سكان غزة يعيشون في جحيم على الأرض

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء): "إن سكان غزة يعيشون في جحيم على الأرض".

وأضاف "لازاريني" عبر منصة "إكس" عقب زيارته القطاع: "إن الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، ويحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

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