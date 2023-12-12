انت الان تتابع "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 1:12 مساءً

نوّه المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، على بعض أجزاء مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة". ودعت "الأرصاد" إلى متابعة مستجدات الحالات الجوية، من خلال موقعها الإلكتروني. يشار إلى أن "رادار جدة" كان قد أظهر تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة، رابغ وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة. وقال المركز: لاتزال التوقعات تشير إلى استمرار تواجد السحب وهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

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