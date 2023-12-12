شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طلابية لزراعة 300 ألف شجرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، اجتماعًا لاستعراض مبادرة (لنجعل رمالنا الذهبية خضراء)، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف.

واطلع المحافظ، خلال الاجتماع على عرض موجز عن المبادرة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة، وتعليم جدة، بمشاركة طلاب وطالبات مدراس محافظة جدة، لزراعة ما يقارب 300 ألف شجرة سنوياً، ولمدة 6 سنوات.

تحقيق التنمية المستدامة

وتهدف المبادرة، لتحقيق التنمية المستدامة، والمستهدفات الوطنية والتعليمية بهذا المجال لتعزيز الوعي البيئي، كما تسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتقليل الملوثات الضارة بالبيئة، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة لتحسين الصورة العامة للمدارس وتوعية الطلاب بأهمية حماية البيئة، والتقليل المضار البيئية والاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة في زيادة الغطاء النباتي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.