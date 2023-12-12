شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة الباحة.. طريق حيوي يربط بين السراة وتهامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد عقبة الباحة واحدةً من أبرز مشاريع الطرق التي نفذت على مستوى المملكة، حيث تقع في منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، مما استدعى العمل على تذليل الصعوبات كافة، وإنشاء طريق يخدم سكان وأهالي وزوّار المنطقة ليربط قطاع السراة بقطاع تهامة.

وتم إنشاء العقبة قبل أكثر من أربعين عامًا، بمواصفات عالية وبارتفاعات كبيرة تحمي - بإذن الله - مستخدمي الطريق، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتزايد فيه هطول الأمطار على المنطقة، من آثار السيول وتساقط الصخور من الجبال الشاهقة التي يخترقها الطريق.

تسهيل حركة المركبات

وتسهم العقبة في اختصار المعدل الزمني للمسافرين، كونها تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة في المملكة، إلى جانب إسهامها في حركة الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والطبية والصناعية وغيرها.

وتستخدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طريق عقبة الباحة، حيث تهتم بها كغيرها من سائر العقبات في المملكة، وتقوم بصورةٍ دورية بمجموعة من الأعمال عليها لرفع مؤشر الجودة ومستوى السلامة المرورية.

وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز ترابط شبكات الطرق والارتقاء بمؤشر جودتها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق كافة.