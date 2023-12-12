شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف القيادة الرشيدة.. تطبيق المعايير العالمية في صيانة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الكعبة المشرفة حاليًا أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استمرارًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

جهود مستمرة للقيادة الرشيدة

وتأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.

ويشرف مكتب إدارة المشاريع على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.