شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المساجد بالأحساء تنفذ برنامجًا لتوعية الأئمة بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء، برنامجًا توعويًا عن المخدرات ومخاطرها وطرق العلاج منها، بحضور أكثر من 600 إمام وخطيب ومراقب ومراقب وخدم على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة (الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة) التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية لجميع منسوبي المساجد بالمنطقة.

أقيم البرنامج الذي جاء بعنوان (دورنا مع المخدرات.. تثقيف ووقاية وعلاج) بقاعة النادي الأدبي بجمعية أدباء، بحضور مدير إدارة المساجد بالأحساء صالح الدقيل.

خطر المخدرات على الفرد والمجتمع

وقدم البرنامج المدرب المعتمد من المشروع الوطني لمكافحة المخدرات ”نبراس“ عبد الكريم العريفي، حيث أوضح خطورة المخدرات وآثارها الفتاكة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد على دور الوالدين والمدرسة والمساجد في تحذير الشباب ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم، وبين أشهر انواع المخدرات وبعض وسائل استخدامها.

وفي ختام البرنامج، أثنى العريفي على الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في مكافحة هذا المرض الخطير ومساعدتها لأسر المدمنين في علاج المتعاطين بكل سرية تامة.

من جهته، شكر مدير إدارة المساجد بالاحساء صالح بن عبدالرحمن الدقيل المدرب عبدالكريم العريفي، ومدير مركز الدعوة والإرشاد بالاحساء الشيخ بدر الدولة والحضور على نجاح البرنامج الثقيفي، الذي سيكون يد عون لمكافحة المخدرات من خلال منابر الجوامع.