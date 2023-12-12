80 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي قامت المؤسسة باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها بلغ 80.890 فرصة وظيفية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.

وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع عديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ عديدا من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.