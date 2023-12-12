80 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.
وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع عديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ عديدا من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.
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