بينما تصدر السعوديون استئجار المركبات لدي مكاتب التأجير خلال 2023 بنحو 1.410.410 مستأجر، سجل عدد المصريين المستأجرين 145.820 مستأجر، تلتهم الجنسية اليمنية بـ140.034 مستأجر. وحسب ما أوضحته الهيئة العامة للنقل، فقد بلغ عدد المستأجرين من الجنسية الباكستانية 87.081 مستأجر، وسجل إجمالي عدد الجنسيات الأخرى 737.771 مستأجر. التأجير حسب الجنسيات الهند 82.499 السودان 60.563 سوريا 39.888 الأردن 29.367 الفلبين 17.968 لبنان 10.035 أفغانستان 9.812 فلسطين 7.841 الولايات المتحدة 3.533 المملكة المتحدة 3.217 المغرب 3.171 إثيوبيا 3.076 تركيا 3.069 إرتيريا 3.052 تونس 2.935 الكويت 2.768 سريلانكا 2.731 نيجيريا 2.282



كانت هذه تفاصيل خبر المصريون واليمنيون الأكثر استئجارا للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.