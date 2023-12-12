المصريون واليمنيون الأكثر استئجارا للسيارات

التأجير حسب الجنسيات
الهند
82.499
السودان
60.563
سوريا
39.888
الأردن
29.367
الفلبين
17.968
لبنان
10.035
أفغانستان
9.812
فلسطين
7.841
الولايات المتحدة
3.533
المملكة المتحدة
3.217
المغرب
3.171
إثيوبيا
3.076
تركيا
3.069
إرتيريا
3.052
تونس
2.935
الكويت
2.768
سريلانكا
2.731
نيجيريا
2.282
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