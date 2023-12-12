الارشيف / اخبار السعوديه

المصريون واليمنيون الأكثر استئجارا للسيارات

0 نشر
0 تبليغ

بينما تصدر السعوديون استئجار المركبات لدي مكاتب التأجير خلال 2023 بنحو 1.410.410 مستأجر، سجل عدد المصريين المستأجرين 145.820 مستأجر، تلتهم الجنسية اليمنية بـ140.034 مستأجر. وحسب ما أوضحته الهيئة العامة للنقل، فقد بلغ عدد المستأجرين من الجنسية الباكستانية 87.081 مستأجر، وسجل إجمالي عدد الجنسيات الأخرى 737.771 مستأجر.

التأجير حسب الجنسيات

الهند

82.499

السودان

60.563

سوريا

39.888

الأردن

29.367

الفلبين

17.968

لبنان

10.035

أفغانستان

9.812

فلسطين

7.841

الولايات المتحدة

3.533

المملكة المتحدة

3.217

المغرب

3.171

إثيوبيا

3.076

تركيا

3.069

إرتيريا

3.052

تونس

2.935

الكويت

2.768

سريلانكا

2.731

نيجيريا

2.282


كانت هذه تفاصيل خبر المصريون واليمنيون الأكثر استئجارا للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا