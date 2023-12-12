غرامة وشطب ترخيص مستخدمة أخرى لـ سناب شات بسبب عبارات غير لائقة

غرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مستخدمتين للسناب شات بمبلغ 100 ألف ريال لكل منهما، مع شطب ترخيصهما الموثوق، بسبب نشرهما محتوىً مسيئًا.

وجاءت الغرامة الأولى بسبب ظهور إحدى المستخدمات في مقطع فيديو، وجهت فيه رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج، فيما جاءت الغرامة الثانية بسبب ظهور مستخدمة أخرى في مقطع فيديو، تحدثت فيه بعبارات غير لائقة تحرض من خلالها على هدم الأسرة.

وتأتي هذه الغرامات في إطار جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لضبط المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من الأفكار والسلوكيات الضارة. شاهد أيضاً: هيئة الإعلام تغرم مشهورة سناب شات وتسحب ترخيصها.. والكشف عن السبب

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