رخيص الثمن ومتوفرفي كل الأسواق..خضار شهير يخفض مستوى السكرفي الدم ويقلل الكوليسترول

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عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من البصل بالإضافة إلى الكبريت.

وحول فوائد البصل الأحمر:

1. تقليل خطر الإصابة بالالتهابات: يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم والخلايا من الإصابة بالأنواع المختلفة من الالتهابات.

2. التقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة: يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، إذ أن مركبات الكبريت التي يحتوي عليها البصل تلعب دورًا في خفض الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية، إضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

3. تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء: يساهم في تحسين عملية إنتاج كريات الدم الحمراء السليمة في الجسم، بالتالي تعزيز مستوياتها، هذا الأمر من شأنه أن يحسن من جودة استخدام الأكسجين في الجسم.

4. تقوية القلب وجهاز الدوران: يساعد في تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء، فهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والجهاز الدوراني أيضًا، وهذا يعني أن البصل الأحمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز من وظائفهم المختلفة، وفق "ويب طب".

5. التقليل من خطر الإصابة بالسرطان؛ يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يعني أن خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطان ينخفض، والعلاقة هنا تعود إلى دور مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة ومنع تراكمها في الجسم، والتي بدورها ترفع من خطر الإصابة بالسرطانات.

6. ضبط مستويات السكر في الدم: يحتوي البصل الأحمر على مادة الكروم، وللكروم العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما أنه قادر على ضبط مستويات السكر بشكل جيد.