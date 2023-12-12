شكرا لقرائتكم خبر عن يحمي من السرطان ويخفض الوزن.. مشروب أخضر له مفعول السحر على صحة الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف تقرير في موقع "ويب طب" عن فوائد وأضرار شاي الماتشا (نوع من أنواع الشاي الأخضر)، والذي يشتهر في اليابان.

ما هو شاي الماتشا؟

شاي الماتشا (Matcha) ما هو إلا بودرة من نوع معين من الشاي الأخضر، والتي يتم وضعها في الماء الساخن وشربها معًا، ويتم تحضير شاي الماتشا من نفس شجرة الشاي الأخضر، إلا أنه يتم زرعها في الظل، وذلك من أجل زيادة مادة الكلوروفيل (Chlorophyll) في أوراقها ومواد أخرى مختلفة مثل: الحمض الأميني ليثانين (L-theanine).

فوائد شاي الماتشا

لقد قامت العديد من الدراسات العلمية بدراسة شاي الماتشا وفوائده، ووجدت أنه يرتبط بالفوائد الصحية الآتية:

تعزيز قدرات التركيز

إن وجود الحمض الأميني ليثانين في شاي الماتشا يساعد في زيادة الاسترخاء والراحة، وفي حال دمجه مع الكافيين الموجود أيضًا في شاي الماتشا، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في زيادة اليقظة والقدرة على التركيز.

ففي دراسة نشرت في عام 2017 واستهدفت 17 مشتركًا، وُجد أن استهلاك 200 ملي غرام من الحمض الأميني ليثانين يحسن من القدرات العقلية والانتباه، ولاحظ الباحثون أن هذه النتيجة أصبحت أقوى في حال ترافق الحمض الأميني مع الكافيين.

تخفيض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي شاي الماتشا على مضادات أكسدة تدعى (Epigallocatechin-3-Gallate)، والتي لها دور في خفض خطر الإصابة بالسرطان والأورام المختلفة، حيث وُجد أن هذه المضادات تعمل على منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال.

المساهمة في الحماية من أمراض القلب

لطالما ارتبط تناول الشاي الأخضر بشكل عام في حماية القلب وخفض خطر إصابته بالأمراض المختلفة، وهذا الأمر ذاته ينطبق على تناول شاي الماتشا أيضًا، وذلك لاحتوائهما على تراكيب تُساهم في تقليل نسب الكوليسترول الضار، وتقليل الدهون الثلاثية، وقلتهما تعني حماية القلب من الأمراض بشكل أكبر.

المساعدة في خفض الوزن

إن خفض الوزن هو أحد فوائد شاي الماتشا المرغوبة من معظم الأشخاص الذين يشربونه، وآلية عمل شاي الماتشا هي تسريع عملية التمثيل الغذائي مما يزيد من استهلاك الطاقة ويتبعها نقصان في الوزن.

يُفضل ممارسة التمارين الرياضية بجانب شرب شاي الماتشا للحصول على النتيجة المرغوبة والمرضية.

فوائد شاي الماتشا الأخرى

إضافة لكل ما سبق، يعتقد أن هناك فوائد لشاي الماتشا أخرى، تتمثل بالآتي:

- خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- حماية الكبد.

- المساعدة في عملية فقدان الوزن.

- خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع.

- تعزيز صحة الفم والأسنان.

أضرار شاي الماتشا

حتى الآن لا يوجد عدد كافي من الدراسات التي درست أضرار شاي الماتشا، لكن بشكل عام تناول كمية كبيرة من الشاي من شأنه أن يزيد من مستويات الكافيين المتناولة، الأمر الذي يرتبط مع عدد من الآثار الجانبية.

لتجنب أي أضرار أو آثار جانبية محتملة، من الضروري تناول شاي الماتشا باعتدال وعدم الإفراط به.