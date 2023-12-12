شاهد: مذيعة "بي بي سي" تصدم مشاهديها بحركة بذيئة على الهواء.. وتعلق: كنت أمزح

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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة في التاريخ .. دخول رئيس دولة عربيه السجن لمدة 5 سنوات مذيعة الجزيرة تنفجر بالبكاء بعد تلقيها اتصال من شاب سعودي.. والقناة تتوعد بملاحقته!!

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