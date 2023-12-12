شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية.. عشبة خارقة تغنيك عن الأدوية وتعالج القولون العصبي نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد القولون العصبي من أبرز أمراض العصر. حيث يستخدم المريض علاجات متنوعة من الأدوية والأعشاب لتخفيف الألم والانزعاج. إلا أنه توجد عشبة رائعة وغنية تساهم في علاج القولون العصبي وهي عشبة توت أو العرعار.



وتوت أو عشبة العرعر أو العرعار، هي عشبة ذات اللون المائل بين الأزرق والأحمر أو الأسود الأرجواني، حيث يتخذ لونها في العام الأول الأخضر ومن ثم يتحول تدريجياً إلى اللون الأسود الذي يميل إلى الأزرق خلال عامه الثاني.

يستعمل الكثير من الناس توت العرعر في عدة استعمالات، منها في بعض الأطعمة المخللة لإضافة تلك النكهة الرائعة بها وأيضاً يستعمل كفاكهة مجففة، وفي مختلف الأطعمة الأخرى.

أما بالنسبة لنبتة العرعر ضيفة مقالنا اليوم، تستخدم لاستخلاص الزيت العطري منها من خلال عملية التقطير، بحيث يستعمل هذا الزيت لطرد الحشرات والتعقيم بالبخار للتطهير من العدوى.

ومن فوائد هذه النبتة نذكر :

1.علاج القولون العصبي.

2. التقليل من حرقة المعدة.

3. التخفيف من النفخة.

4. التقليل فِقْدَان الشهية.

5. تخفيف عدوى الجهاز البولي.

6. التخفيف من حصوات الكلى والمثانة.

7. التحسين من آلام المفاصل والعضلات.

8. التخفيف من الجروح.

ولاستعمال مشروب نبتة العرعر، يمكنكم أخذ كمية منها وطحنها، بعد ذلك ضعوا ملعقة صغيرة من ذلك المطحون، وضعوه في كأس ماء دافئ، ويُترك لنصف ساعة ويُشرب قبل النوم أو يمكنكم أخذ نبتة العرعر وتركها قليلاً في الماء الساخن حتى تحصلون على شاي العرعر، ويمكنكم شُرب كأس منه كل يوم قبل النوم لمدة أسبوع على الأقل .