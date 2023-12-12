شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي بمشاركة 40 جهة محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي الذي يقام بفندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض، تحت عنوان "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة" ويستمر حتى 13 ديسمبر.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكثر من 40 جهة حكومة وشركة محلية وعالمية، بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا محليًا ودوليًا، ويستعرض 15 قصة نجاح لشركات محلية وعالمية رائدة في قطاع التشغيل، فيما يناقش أبرز المواضيع المتعلقة بمستقبل التشغيل في 20 جلسة نقاش، بالإضافة لـ 20 ورشة عمل تسعى للارتقاء بمنهجيات التشغيل في القطاعات كافة.

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تطور سريع

أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس، عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن التطور السريع والمتنامي لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية والعالم يحتم مناقشة منهجيات تشغيلية تنسجم مع رحلة التحول العالمي، مشيرًا إلى أن تطبيقات التميز التشغيلي تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات تنافسية متقدمة.

ولفت النظر إلى أن العالم بحاجة ملحة إلى مزيدٍ من الإبداع والابتكار والاستثمار في الجوانب التشغيلية لتعزيز الأعمال في القطاعات كافة، لافتًا إلى أن مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مكان واحد يتيح الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات.

وأكد العبدالكريم أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة باتت قوة عالمية بفضل رؤية 2030 التي قادت المملكة إلى أن قيادة التأثير العالمي، وأصبحت المحرك الرئيس للأفكار والقرارات المبتكرة التي تقود إلى استدامة الاقتصاد العالمي.

التميز التشغيلي

يناقش المؤتمر في أولى جلساته "التميز التشغيلي في قطاع الحج والعمرة" بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط، ونخبة من الخبراء والمختصين بالقطاع، وسلطت الجلسة الضوء على دمج التميز التشغيلي في إدارة مواسم الحج والعمرة، كونها قصة نجاح تاريخية أسهمت في مواجهة التحديات والمخاطر، واستعرضت التوقعات المستقبلية للتميز في القطاع.

وتناقش جلسات اليوم الأول عددًا من الموضوعات من بينها "التميز التشغيلي في قطاع الطاقة، ودور التميز التشغيلي في رحلة التحول الوطني، وعلاقة التميز التشغيلي بالتنمية المستدامة والتميز التشغيلي في الصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية".

كما تستعرض 8 جهات حكومية وخاصة قصص نجاح ملهمة في قطاع التشغيلي وكيف أسهمت المنهجيات العالمية في تطوير أعمالها وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن عقد 12 ورشة عمل تتناول أدوات ومنهجيات التحسين المستمر والنماذج المعترف بها عالميًا في مجال التميز التشغيلي.

ويواصل المؤتمر في يومه الثاني جلساته بـ 9 جلسات في القطاع المالي والزراعي والاتصالات والتعليم، ويعقد 11 ورشة عمل تناقش موضوعات متنوعة، فيما تواصل الجهات الحكومية والخاصة استعراض قصص نجاحها في مجال التميز التشغيلي. مما يذكر أن مؤتمر التميز التشغيلي حقق نجاحات كبيرة في دورته الأولى، حيث يسعى في هذه الدورة إلى تعزيز ثقافة التميز التشغيلي من خلال تبني مفاهيم مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية.