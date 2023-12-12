"11 من 36".. "الصحة العالمية" تناشد المجتمعَ الدولي بحماية ما تبقّى من مشافي غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 3:00 مساءً

أفاد ممثّلُ منظّمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية "ريتشارد بيبركورن"، اليوم "الثلاثاء"، بأن 11 مستشفى فقط، أي أقلّ من ثلث مستشفيات غزة، لا تزال تعمل وبشكل جزئي، مناشدًا المجتمعَ الدولي بحمايتها. وقال "بيبركورن" في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة: "في 66 يومًا فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال، و10 في الجنوب"؛ وفقًا لـ"رويترز". وأضاف: "لا يمكننا تحمُّل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات. نأمل وننشد ألا يحدث هذا".

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