عميد الكلية التقنية بظهران الجنوب يكرم الإعلامي "آل دوبان"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 4:02 مساءً

كرّم عميدُ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب، مشبب آل مداوي، اليوم الثلاثاء، الكاتبَ والإعلامي محمد حسين آل دوبان الوادعي. جاء تكريم "آل دوبان" لمساهمته الفاعلة وجهوده في تغطيته الإعلامية وتنسيقه لبرنامج الرحلات الميدانية الثقافية المشتركة بين إدارة التعليم والكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب. وعبّر "آل دوبان" عن شكره البالغ لعميد الكلية التقنية مشبب آل مداوي؛ على هذا التكريم.

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