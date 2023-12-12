شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام عبد العزيز بن محمد توقع مذكرة تعاون مع اتحاد التسلق والهايكنج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية مع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج مذكرة تعاون، اليوم على هامش حفل تدشين موسم العرمة للسياحة البيئية في نسخته الثانية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز أنشطة السياحة البيئية، ونشر ثقافة رياضة المشي الخلوي، وتوفير مسارات آمنة في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية لمنح الشباب فرصة التعلم والتدريب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة رياضة الهايكنج.

محمية الإمام عبد العزيز

تضمنت بنود الاتفاقية الاهتمام بتوفير الرعاية اللازمة لتنمية الرياضة في نطاق محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ومسح مسارات الهايكنج؛ بهدف اعتمادها من الاتحاد السعودي للتسلّق والهايكنج، وتقديم برامج الهايكنج في المسارات المعتمدة، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل تدريبية يقدمها الاتحاد ضمن النطاق الجغرافي لمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وتحرص هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية على تنمية وتعزيز السياحة المستدامة والأنشطة الرياضية والسياحية في المحميتين، وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.