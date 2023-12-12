شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو يطلق النار على حيوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار على حيوان.

قال بيان النيابة، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على رُصد من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو"، يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق ، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة.

انتهاك أحكام السلامة

شددا النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك، وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.