شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات اذا ظهرت عليك فهي اشارة للإصابة بنوبة قلبية تقضي عليك فوراً . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

احذر من ظهور هذه العلامات عليك قبل فوات الأوان فقد تكون إنذار إصابتك بنوبة قلبية وربما يؤدي إلى الوفاة، فإذا ظهرت عليك أي علامة من تلك العلامات فوراً لابد أن تذهب إلى الطبيب لكي تطمئن على صحتك، مع العلم أن علامات النوبة القلبية لم تقتصر على الألم الذي يحدث في الصدر أو ضيق التنفس بل إن الأمر أوسع من ذلك فأصبح له علاقة بالفم وبعض العلامات الأخرى، لذلك لابد من الإنتباه لصحتك والحرص على الذهاب للدكتور فور ظهور أي علامة من تلك العلامات.

أعراض النوبة القلبية وعلامات تظهر في الفم

أصبح من بين العلامات التي تبين أن الشخص على وشك الإصابة بنوبة قلبية، ظهور بعض العلامات في أي من تلك المناطق في الجسم مثل ” الظهر والكتفين والذراعين والرقبة والفك”، ومن الأعراض التي تظهر في الفم :

رائحة كريهة داخل الفم وقد يصاحبها بعض من تلك الإشارات :

ألم في الفك. نزيف اللثة. احمرار اللثة. فقدان الأسنان. تورم اللثة.

حموضة داخل الفم. قد يشعر الشخص بطعم حامض داخل فمه.

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علاقة صحة القلب بالفم

من المؤكد أن صحة القلب ترتبط بالفم فالجسم دائماً مرتبط ببعضه فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويوجد عدة علامات التي إذا ظهرت داخل الفم يعتبر علامة للشخص وتنويه له بأنه قد يُصاب بنوبة قلبية، لذلك ففي حال ظهرت تلك العلامات عليه في فمه لابد من الذهاب السريع للطبيب لأخذ العلاج المناسب له قبل أن يتعرض لأزمة كبيرة، صفحة القلب تتأثر بنظافة الأسنان لأن البكتيريا التي توجد في الفم وتتكاثر تنمو داخله قد تنتقل عبر مجرى الدم وهذا قد يُعرض الشرايين لحدوث تصلب لها ويؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية وهذا يؤدي إلى إصابة الشخص بالنوبة القلبية.