شكرا لمتابعة خبر عن والد غازي الذيابي يقدم 50 ألف ريال عانية بمناسبة مولود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر والد مشهور السناب شات غازي الذيابي في مقطع فيديو وهو يقدم عانية 50 ألف ريال بمناسبة قدوم مولود جديد لإحدى القبائل.

وقال والد غازي الذيابي في المقطع : “حنا جايين نبارك على مولدكم الجديد الله ينبته نبات حسن ويجعله من حفظة القرآن وبهذه المناسبة أخبرهم بأنه يقدم لهم عانية 50 ألف ريال .”

ورد والد المولود على والد الذيابي قائلا: “الدراهم علي الطلاق ما آخذها علي الطلاق ما تجيني” لينشب نقاش بين القبيلتين، ويتدخل غازي الذيابي ليحل الموقف ويعلن أن العانية 50 ألف منه هو .