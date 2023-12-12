شكرا لمتابعة خبر عن مٌسن يمهد الطريق للطالبات بعدما أغرقته الأمطار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف إنساني، بادر رجل مسن بتمهيد الطريق الذي أغرقته مياه الأمطار حتى تتمكن طالبات إحدى الجامعات من العبور.

ووثق مواطن تصرف الرجل المسن، معلقا: “جات أمطار وصار الطريق كذا، عند الجامعة لقيته يحطها عشان الطالبات يمشون عليها”.

ووضع المسن بعض الصخور بجانب بعضها لتمر من فوقها الطالبات دون السير على مياه الأمطار التي أغرقت الشارع.

وشهدت عدة مناطق مختلفة من المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول.