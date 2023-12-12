شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الإعلام يعاقب مشهورة لإرسالها رسائل غير لائقة لشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تغريم مستخدمة سناب أخرى بمبلغ 100 ألف ريال وشطب ترخيص “موثوق”.

وجاء ذلك بسبب ظهورها في مقطع فيديو وقيامها بإرسال رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج.

يذكر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن تغريم إحدى مشاهير تطبيق سناب شات وتغريمها مبلغ 100 ألف ريال، مع شطب ترخيص موثوق الذي يصرح لها تقديم الإعلانات في جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مخالفتها للأنظمة، ودعواتها لهدم الأسرة.