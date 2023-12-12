تراند اليوم : شاهد.. تغطية لأحداث مباراة "الاتحاد 0 - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي 0" في كأس العالم للأندية

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد باللقاء.