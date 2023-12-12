تراند اليوم : بالفيديو.. " النمر " يكشف عن الأعراض التي تسبق حدوث الجلطة

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، خلال مداخلة مع برنامج " سيدتي " عن الأعراض التي تسبق الإصابة بجلطة ويجب عند الشعور بها الذهاب للطوارىء .

وقال النمر : إذا كانت النغزة بمنتصف الصدر ومؤلمة وتستمر لوقت طويل ومعها عرق يجب مراجعة الطبيب أو الذهاب لأقرب طوارىء .

وتابع: ممكن هذه أعراض الإصابة بجلطة لا قدر الله ، وهذا شيء نادر ولكنها من الأشياء التي تجعل الإنسان ينتبه مثل استمرار النغزات أو تعلقها بالجهد.

واستكمل: أن البشر يختلفون في شرح الأعراض ، بعض الأشخاص واضح وصريح ويعرف يصف الألم الذي يأتيه ، وبعضهم لا يستطيع الشرح ، لهذا على الطبيب أن يسأل المريض عن النغزات أين تصيبه ومتى .