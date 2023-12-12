تراند اليوم : تفاصيل جريمة مروعة في مصر .. "مهندس يقتل أسرته وصديق شقيقه"-صور

صحيفة الخليج 365: أقدم مهندس على إنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق الأخير بسبب خلافات حول الميراث.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه استغل جهل والده وتبصيمه على التنازل عن عقارين مملوكين له. حسب القاهرة 24.

وقال أنه يوم الجريمة عاتبه والده عتابا شديدا ونهره، لقيامه بسرقة العقارين، وتطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها بندقية آلية وقتل والده وحينما شاهدت والدته الواقعة قتلها وحاول التخلص من الجثتين بأن وضع جثة الأب في الجراج وجثة الأم في الطابق الثاني أسفل مرتبة السرير الخاصة بها.

وأضاف أنه بعد فترة حضر شقيقه، وصديق شقيقه لمعاتبته وأثناء النقاش مع الجاني للتنازل عن العقارات محل الخلاف أطلق أعيرة نارية من البندقية المضبوطة وقتلهما ثم نقلهما داخل شقة بالطابق الأول، وعقب ذلك وضع أسمنتا أعلى الجثامين لمنع انبعاث الرائحة.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.