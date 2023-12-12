تراند اليوم : من هي الحكمة الأمريكية التي تقود المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية بين "الاتحاد" و "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي بجدة؟

صحيفة الخليج 365: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها محافظة جدة خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري، حتى 22 من الشهر ذاته.

وضمّت القائمة خمسة حكام رئيسين، وكل حكم رئيس يرافقه مساعدان، إضافة إلى ثمانية حكام في غرفة VAR؛ وهم: السعودي محمد الهويش، والبولندي شيمون مارتشينياك، والكونغولي جان جاك ندالانجامبو، والفنزويلي خيسوس فالنزويلا، والأمريكية توري بينسو، التي تقود طاقمًا نسائيًّا كاملًا من المساعدين وحكم تقنية الفيديو في مواجهة فريق "الاتحاد" الأول لكرة القدم، اليوم، أمام "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي.

الجدير بالذكر بدأت الحكمة الأمريكية توري بينسو، مسيرتها كحكمة في الدوري الوطني الأمريكي للسيدات، قبل أن تصبح محترفة وتقوم بالتحكيم في الدوري الأمريكي للرجال، لتصبح في عام 2020 أول امرأة تحكم مباريات بالدوري الأمريكي للرجال.

كما أن بينسو نجحت في تحكيم نهائي كأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بعد ما قدمته من تحكيم جيد.