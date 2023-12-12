مشروع هندسي لتمكين حركة السياحة بين السراة وتهامة

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وتم إنشاء العقبة قبل أكثر من 40 عاما، بمواصفات عالية وبارتفاعات كبيرة تحمي - بإذن الله - مستخدمي الطريق، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتزايد فيه هطول الأمطار على المنطقة من آثار السيول وتساقط الصخور من الجبال الشاهقة التي يخترقها الطريق.
وتسهم العقبة في اختصار المعدل الزمني للمسافرين، كونها تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة في المملكة، إلى جانب إسهامها في حركة الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والطبية والصناعية وغيرها.
وتستخدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طريق عقبة الباحة، حيث تهتم بها كغيرها من سائر العقبات في المملكة، وتقوم بصورة دورية بمجموعة من الأعمال عليها لرفع مؤشر الجودة ومستوى السلامة المرورية.
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