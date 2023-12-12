مجمع الملك سلمان يطلق مشروع اختبار الكفاية اللغوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس، ضمن أعمال المؤتمر الدولي السنوي المنعقد في الرياض تحت عنوان «الاختبارات اللغوية: النظريات والتجارب والتطلعات»، الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة، مشروع «اختبار الكفايات اللغوية للأغراض الأكاديمية» الذي أطلق عليه اسم «همزة»؛ وذلك تماشيا مع دوره في تعزيز مكانة اللغة العربية عالميا، وتحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم انتشارها واستخدامها. وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي إلى أن المجمع سيطلق برامجه المتنوعة في أصعدة التخطيط والسياسة اللغوية والبرامج الثقافية والبرامج التعليمية والحوسبة اللغوية، التي تستهدف العاملين في حقل اللغة العربية في العالم، ودعم جهودهم والتكامل معهم، وتقديم المبادرات والمشروعات التي تعكس الحضور السعودي الدولي لخدمة اللغة العربية وتمكينها، و»همزة» هو اختبار مقنن يقيس كفايات اللغة العربية للناطقين بغيرها في استخدام المهارات اللغوية الأربع (استيعاب المقروء – فهم المسموع – الكتابة - التحدث)، وبني وفقا للإطار الأوروبي المشترك للغات (CEFR)، حيث يقيس الاختبار المستويات من (A2) إلى (C1).

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