141 مبادرة تطوعية لتنظيف وتبخير المساجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، خلال 2023م، 141 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها 2344 متطوعا ومتطوعة بمعدل 95,803.5 ساعات. وأوضح تقرير صادر عن الفرع أن المبادرات شملت تنظيف وتبخير المساجد والجوامع وتنظيم دورات علمية.

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