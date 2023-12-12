صيانة مكثفة على طريق المدينة المنورة - القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف الهيئة العامة للطرق أعمال الصيانة والسلامة والتطوير على طريق المدينة المنورة - القصيم، وذلك بطول 431 كلم، وبنسبة إنجاز بلغت 20%، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من الأعمال، ومنها كشط وإعادة سفلتة 69 ألف متر طولي، مع تنفيذ أعمال الدهانات على 138 ألف متر طولي، إضافة لتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 69 ألف متر طولي، وتركيب 54 ألف وحدة من العلامات الأرضية، وذلك باستخدام 26 معدة حديثة، من خلال أكثر من 115 من الكوادر المتخصصة. ويعد طريق المدينة المنورة - القصيم من أهم الطرق الحيوية، حيث يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، كما تسهم أعمال الصيانة في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030م.

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