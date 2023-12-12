زراعة أول غابة سدرفي منطقة المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية البيئة بالمدينة المنورة أمس المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أول غابة سدر في منطقة المدينة المنورة، وذلك في الموقع المخصص للمشروع في مركز المسيجيد، 58 كلم غرب المدينة المنورة، بمشاركة عدد من المتطوعين وإشراف بلدية المسيجيد. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع زراعة 4 آلاف شجرة سدر، فيما تشمل مراحل المشروع زراعة نصف مليون شجرة في الموقع على مدى 5 سنوات على مساحة تبلغ 176 ألف م2، مشتملا تهيئة الموقع وتنفيذ حملة تنظيف ودعمه بوسائل الري وبناء السواتر لحماية الأشجار، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير ودعم الغطاء النباتي في البيئة التي تعد مسؤولية أفراد المجتمع كافة. المرحلة الأولى: زراعة 4 آلاف شجرة سدر.

زراعة نصف مليون على 5 سنوات.

على مساحة تبلغ 176 ألف م2.

تنفيذ حملة تنظيف.

بناء السواتر لحماية الأشجار.

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