طابع تذكاري لتطورات البيانات والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مؤسسة البريد السعودي «سبل» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، 4 أنواع من الطوابع التذكارية فئة 3 ريالات، تقديرا للجهود الوطنية التي تقدمها سدايا، بوصفها المرجع الوطني فيما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من ناحية التنظيم والتطوير والتعامل في المملكة. ويتضمن الطابع أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وهو مسمى يطلق على الأجهزة والأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري وتستخدم لأداء المهام، وتتوسطه جملة (الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية). ويأتي ذلك ضمن رؤية «سدايا» الاستراتيجية للارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات، وذلك في ضوء رسالتها الرامية لإطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية تسهم في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030.

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