مسيرة خالد الفيصل الفنية والأدبية بـ«موطن أفكاري»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الفنون البصرية معرضا استثنائيا تحت عنوان «موطن أفكاري» خلال الفترة من 23 ديسمبر الحالي إلى 3 يناير المقبل في قصر حطين بمدينة الرياض، لتسليط الضوء على القيمة الفنية والأدبية لتجربة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، أن معرض موطن أفكاري يعكس التزام الهيئة بتقديم منصة تحتفي بالأعمال الفنية والأدبية المميزة، وتعزز الوعي الثقافي والفني لدى المجتمع بمختلف أطيافه، وتشجع على التفاعل والمشاركة الفعالة من قبل الزوار، حيث يمكنهم من طرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات التفاعلية.

وأضافت أن المعرض يسلط الضوء على مسيرة الأمير خالد الفيصل في عالم الثقافة والأدب، وتوثيق تأثير الفن والشعر على المجتمع المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن الفعالية ستكون وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من المملكة ومن خارجها، لما يقدمه من فرصة مميزة في استكشاف إرث الأمير خالد بن فيصل، والتعرف على مساهماته الإبداعية في عالم الفن والأدب، مقدمة الدعوة باسم الهيئة لعموم المجتمع لحضور هذا المعرض الثقافي الاستثنائي، والمشاركة الفعالة في أنشطته، وتوثيق هذا الإرث الثقافي والفني النفيس.

من جانبها قالت القيمة الفنية للمعرض لولوة الحمود «هذا المعرض بمثابة احتفال وتكريم لرمز من رموز الوطن، ويركز على تعدد أوجه الإبداع لديه، وإرثه الثقافي الغني، وإسهاماته في بناء مجتمع حي بالثقافة داخل وخارج الوطن، وإنه لتشريف لي وكل من عمل على هذا المعرض».

معرض«موطن أفكاري»: