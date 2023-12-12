شكرا لقرائتكم خبر حكايا نجيب محفوظ في ندوة حوارية بـ«كتاب جدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال إسماعيل «إن نجيب محفوظ كان يملك رؤية استشرافية، ويستحق القراءة ليس مرة بل مرات عدة، وهو موجود في مقالاته أكثر من أعماله الأدبية، وإن أردت أن تعرف شيئا عن مصر فاقرأ نجيب محفوظ، فهو رائد ومجدد، وما زال إطاره مسيطرا على العقلية الأدبية ولم يتكرر إلى الآن، وأصبح اسما يحاول العديد تقليده».
وأضاف «دوافع عدة حفزتني لتأليف كتاب «الصحفي في أدب نجبب محفوظ»، فعلاوة على عشقي للأدب فقد كنت متأثرا بنجيب محفوظ وبطريقة حياته وببعض ما صادفه».
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