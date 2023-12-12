شراكة لتأهيل طلاب التعليم العام في التقنيات الناشئة

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ومثل التعليم في التوقيع وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، ومن الأكاديمية الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحمادي.
وتضمنت الشراكة تعزيز سبل التعاون في تقديم البرامج والمعسكرات التعليمية بين الطرفين في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة؛ بهدف تمكين طلاب التعليم العام وتزويدهم بأهم القدرات والخبرات اللازمة للمشاركة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.
وأكد الحربي أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الوزارة إلى دعم وتمكين المواهب في مجالات التقنية وتعزيز مخرجات التعليم في مختلف المراحل الدراسية تحقيقا لتوجهات رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى بشكل مستمر إلى توسيع وصولها إلى الشرائح المستهدفة من برامج الأكاديمية التعليمية عبر الشراكات التي تقوم بها مع الجهات المختلفة.
يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على تقديم معسكرات وبرامج تعليمية بهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وذلك بالشراكة مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة والعديد من الشركات العالمية.
برامج ومعسكرات تعليمية بمجالات:
- البرمجة
- الأمن
- السيبراني
- الذكاء
- الاصطناعي
- التصنيع
- الرقمي
- التقنيات
- المتقدمة
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