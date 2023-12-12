شكرا لقرائتكم خبر أول مهرجان مسرحي يبدأ بعرض 10 مسرحيات فائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم مهرجان الرياض للمسرح بدورته الأولى في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.

وسيشهد المهرجان على مدى 12 يوما عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والتي قدمت من ثمان مدن بالمملكة.

وأعلنت الهيئة الفرق المسرحية المتأهلة في المهرجان، وهي: (بحر) لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و(الحِجر) لفرقة نادي القفزة الأولى، و(طليعة هجر) لفرقة كلوز ميديا، و(صفعة) لفرقة كالوس، و(ذاكرة الشيطان) لفرقة رؤية، و(ضوء) لمسرح الطائف، و(بائع الجرائد) لفرقة فن بوكس، و(ذاكرة صفراء) لفرقة نورس، و(دوار مغلق) لنادي مسما المسرحي، و(الظل الأخير) لفرقة الوطن المسرحية، والتي قدمت عروضها في المدن التي قدمت منها؛ وهي: مدينة الرياض، والأحساء، والدمام، والقطيف، والطائف، وجدة، وحفر الباطن، والقصيم.

ويشهد مهرجان الرياض للمسرح إلى جانب عرض المسرحيات المتأهلة للمرحلة النهائية، مجموعة من الفعاليات الثقافية، ومنها ندوات وقراءات نقدية، وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض مسرحية عالمية، إلى جانب تسليط الضوء على حياة الشاعر والكاتب المسرحي السعودي الراحل محمد العثيم؛ نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.

فئات جوائز المهرجان: