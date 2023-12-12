تسجيل 7 براءات اختراع دوليا في بحوث النانو بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو في جامعة نجران 7 براءات اختراع دوليا في مجالات تركيب وتوصيف المواد النانوية، وتصميم المواد المتقدمة، وتطبيقات النانو الحيوية، وحلول الطاقة والمعالجة البيئية.

وأوضح مدير المركز الدكتور جري القثامي، أن المركز ينشط في البحوث العلمية في مجالات علم المواد والكيمياء والفيزياء وتقنية النانو والهندسة والعلوم البيئية، وأسهم الباحثون في حصول الجامعة على المستوى التاسع في مؤشر «نيتشر» البريطاني لجودة الأبحاث العلمية لعام 2021م، نظير نشرهم بحثين في المجلات العلمية الرائدة الموجودة في قائمة التقييم.

وأشار إلى أنه صنف أربعة باحثين من المركز ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023م، إضافة إلى تمويل المركز أكثر من 30 مشروعا بحثيا لباحثين من جامعة نجران والجامعات السعودية والدولية ونتج عن هذا التمويل أكثر من 150 ورقة بحثية، كما نجح في الحصول على مشروعين تعاون دولي في عام 2019م ممولة لمدة ثلاث سنوات من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.

وأكد القثامي، أن المركز مجهز بالتجهيزات العلمية الحديثة التي يتطلبها إنتاج وتحليل وقياس المواد النانوية، و يحتوي على مختبر الغرفة النظيفة مجهز بأجهزة حديثة ومتطورة لتصنيع الأجهزة النانونية وقياس خصائصها.