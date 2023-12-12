شكرا لقرائتكم خبر مسرحية «الملاذ الأخير» تشهد تفاعلا وحضورا كبيرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتدور أحداث المسرحية التي لعب دور بطولتها النجمان إبراهيم حجاج، ومحمد جميل، وأخرجها ماجد سيهاتي، حول شخص يعاني من قسوة الحياة ومشكلاتها وضغوط تكالبت عليه، ما اضطره للهرب منها عبر سيناريو حمل لغة سهلة ومبسطة.
وتتميز مسرحية «الملاذ الأخير» التي تنتمي إلى فن المونودراما بالتشويق والامتاع الذي يغمر فصولها، حيث مزجت بين الواقع والخيال، والكوميديا السوداء والمأساة، والبساطة والعمق الذي يثير العديد من التساؤلات لدى الجمهور الذي حظي بلحظات ممتعة قضاها أمام شخصيات وأحداث ومواقف تتحرك بين الواقعية القاسية والعوالم الخيالية.
يشار إلى أن المسرحية تعرض يوميا حتى 12 من ديسمبر الحالي ضمن معرض جدة للكتاب 2023 الذي يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري.
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