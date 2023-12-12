انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي يكشف عدد جنوده المقتولين بنيرانه في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 6:40 مساءً

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم "الثلاثاء"، بأن 20 جنديًّا من 105 جنود بالجيش الإسرائيلي، قتلوا في قطاع غزة، جراء "نيران صديقة" أو حوادث أخرى، وليس بنيران المقاتلين الفلسطينيين. وأضافت الهيئة: أن 13 جنديًّا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي نفسه، فيما لقي سبعة آخرون مصرعهم في حوادث عمل. وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي بدأ باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمحاولة الحدّ من ظاهرة إطلاق النار؛ بسبب خطأ في تحديد الهوية. وأشارت إلى أنه نظرًا لوجود أعداد كبيرة من القوات في قطاع غزة، فإن المشكلة الأساسية من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي تتمثّل في تحديد الهوية والتنسيق بين القوات، وإغلاق دائرة النار.

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