انت الان تتابع "بايدن": إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها العشوائي للمدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 6:44 مساءً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء": إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين. وأضاف "بايدن" خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن: "بدؤوا يفقدون الدعم"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتغيير حكومته المتشدّدة.

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