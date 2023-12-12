الجيش الإسرائيلي نفذ عملية للعثور على جثتي أسيرين في غزة فخسر جنديين  

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 6:46 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أنه استعاد جثتي سيدة وجندي أسرتهما حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، لكنّ جنديين إسرائيليين سقطا في العملية. وقال الجيش في بيان: "خلال عملية في غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي على جثتي الرهينتين، وتمت إعادتهما إلى إسرائيل". وبيّن أنه خلال عملية استعادة الجثتين، لقي جنديان من الجيش الإسرائيلي حتفهما، وأُصيب جنود آخرون بجروح.

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