بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة والتدريب الحضوري بمدارس وتقنية المخواة

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محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ‏تقرّر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء، وتحويلها عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي لجميع مدارس ‫تعليم المخواة، للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بقلوة، ومدارس التعليم المستمر بالمحافظات التابعة للحجرة ‫وغامد الزناد.

وفي التفاصيل: تقرر تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بمحافظة المخواة ‏وتحويل التدريب عن بعد يوم غد الأربعاء، ‏لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية برامج البكالوريوس ومعاهد التدريب الأهلية.

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